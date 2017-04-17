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В одном из городков Северной Ирландии напали на двух латвийцев, сообщает местная полиция. Предполагается, что нападение было совершено "на почве ненависти". Об этом сообщает портал lsm.lv

Как сообщает полиция, вечером 16 апреля около бара в районе главной улицы городка Колайленд совершено покушение на двух мужчин группой неизвестных. У пострадавших — порезы, ссадины, а также возможные переломы лицевых костей.

"Обе жертвы — граждане Латвии, и мы рассматриваем этот инцидент как преступление на почве ненависти", - заявил инспектор Нейл Бек.

На данный момент полиция ведет расследование и ищет очевидцев.