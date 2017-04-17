В Ирландии на почве ненависти напали на граждан Латвии (4)
Общество | 17 апреля 2017 года, 17:12
В одном из городков Северной Ирландии напали на двух латвийцев, сообщает местная полиция. Предполагается, что нападение было совершено "на почве ненависти". Об этом сообщает портал lsm.lv
Как сообщает полиция, вечером 16 апреля около бара в районе главной улицы городка Колайленд совершено покушение на двух мужчин группой неизвестных. У пострадавших — порезы, ссадины, а также возможные переломы лицевых костей.
"Обе жертвы — граждане Латвии, и мы рассматриваем этот инцидент как преступление на почве ненависти", - заявил инспектор Нейл Бек.
На данный момент полиция ведет расследование и ищет очевидцев.
Только в СССР мы были под охраной, теперь каждая вошь сама по себе. Латвийцы забирают у них работу, тем самым понижая почасовую ставку по оплате труда, с ухудшением возможности найти работу, такие случаи будут не редкость.
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Пусть почувствуют как это приятно.
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на почве большой любви---встретимся в пивной! так ребята выпили и как всегда подрались====у НАС такое сплошь и рядом====не совсем понял причём здесь гражданство Латвии?----если у нас у кабака подрались, что сразу ОРАТЬ о национальной розни----что-то Я не замечал на сайтах такие новости по поводу Латвии!!!
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