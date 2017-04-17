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В португальском городе Тирес небольшой самолет упал рядом с супермаркетом. Погибли пять человек: пилот и трое пассажиров, а также один человек на земле, сообщает газета Visão.

По предварительным данным, по неустановленным причинам самолет взорвался в воздухе, после чего рухнул на грузовик, стоявший рядом с магазином. Водитель грузового автомобиля погиб.

Погибли четверо граждан Франции, находившихся в самолете, а также португалец, передает ТАСС.

Установлено, что до места падения воздушное судно пролетело около двух километров. По данным Jornal de Negócios, катастрофу потерпел двухмоторный турбовинтовой самолет американского производства Piper PA-31T Cheyenne II, выпущенный в 1981 году.

Власти расследуют инцидент и выясняют, что стало причиной авиакатастрофы. Не исключено, что речь идет об отказе техники. Во всяком случае именно об этом свидетельствуют слова очевидцев о том, что самолет взорвался в воздухе.

Кашкайш - город и морской порт, центр одноименного муниципалитета в составе округа Лиссабон. Расположен в 25 км западнее центра Лиссабона на берегу Атлантического океана.