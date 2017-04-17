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Со следующего года в Латвии будут введены более строгие условия для работы психологом. Об этом сообщает портал skaties.lv .

С 1 января 2018 года вся информация о практикующих в Латвии психологах будет сосредоточена в специальном регистре. За их работой станет наблюдать новое государственное учреждение — совет. Еще одной новой структурой будет комиссия, сертифицирующая специалистов на семь лет.

По словам заместителя руководителя Надведомственного координационного центра Владислава Веспера, до этого момента не существовало ни одного нормативного акта, который бы регулировал деятельность психологов. В связи с этим, появилось большое число малообразованных специалистов.

"Если человек окончил полугодовые курсы песочной или арт-терапии по какой-нибудь образовательной программе, то в принципе, он может называть себя психологом. Фактически закон этого не запрещает на данный момент. Но уже было несколько случаев, когда Госполиция судилась по поводу некачественных заключений психологов, и Государственная инспекция по защите прав детей также на это указывала", - рассказывает Весперс.

По мнению представителя центра, каждый психолог обязан получить соответствующее образование, после чего поработать не менее года в качестве ассистента и только потом приступать к самостоятельной практике.