Общество |

В эти праздничные выходные дни в социальных сетях появились две публикации, которые вызвали восторг у пользователей и набрали довольно большое количество репостов.

Первая публикация принадлежит Алисе, которая на своей странице в Facebook поделилась впечатлением от увиденного в супермаркете.

Алиса рассказывает, что в магазине около кассы некий мужчина вместе со своим сыном наполнили монетами ящик для пожертвований.

"Это фантастика! Мы приехали в магазин Maxima, который находится в Ливанах, чтобы купить гостинцы. Бесконечные очереди. Мы терпеливо стояли и ждали. Рядом с пустой кассой находились отец с сыном, которые начали что-то встряхивать. Как оказалось, они принесли довольно большую коробку с мелкими монетами, и оба начали двумя горстями выгребать деньги и складывать их в ящик для пожертвований, находящийся около кассы. Это было таким правильным и красивым поступком во всех смыслах", - радуется Алиса.

В свою очередь, вторая публикация посвящена поискам хозяина, потерявшего свои вещи.

Доброжелатель, нашедший в елгавском парке планшет и деньги, обращается к владельцу с просьбой отозваться.

"Сегодня утром в елгавском парке около вокзала нашел планшет Samsung Tab A2 с деньгами внутри. Если это твое, то ты точно знаешь, сколько было денег внутри и какие файлы с программами есть на планшете. И ты наверняка знаешь, какого цвета купальный костюм на красавице, что изображена на единственной фотографии в планшете", - пишет Адрианс.

Пользователи незамедлительно начали делиться обеими публикациями, сопровождая их похвальными комментариями.