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Латвийские жители в целом не поддерживают насильственный путь в достижении перемен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного SKDS.

В ходе опроса выяснялось мнение жителей Латвии о том, допустимо ли насилие для достижения перемен. Большинство опрошенных считают насильственный путь недопустимым. Так, 16% респондентов ответили, что они скорее с этим не согласны, в свою очередь 71% сказали, что не согласны с таким решением полностью.

Вместе с тем 8% жителей полагают, что ради перемен можно пойти и на насилие, 5% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

За историю наблюдений оправдание насилия во имя перемен поддерживало не более 12% респондентов, в свою очередь доля людей, считающих насилие недопустимым, не составляла менее 84%.