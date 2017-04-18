Латвийцы не готовы на насилие ради перемен (+ОПРОС) (17)

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Общество | 18 апреля 2017 года, 07:44

Латвийские жители в целом не поддерживают насильственный путь в достижении перемен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного SKDS.

В ходе опроса выяснялось мнение жителей Латвии о том, допустимо ли насилие для достижения перемен. Большинство опрошенных считают насильственный путь недопустимым. Так, 16% респондентов ответили, что они скорее с этим не согласны, в свою очередь 71% сказали, что не согласны с таким решением полностью.

Вместе с тем 8% жителей полагают, что ради перемен можно пойти и на насилие, 5% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

За историю наблюдений оправдание насилия во имя перемен поддерживало не более 12% респондентов, в свою очередь доля людей, считающих насилие недопустимым, не составляла менее 84%.

Комментарии 17
Крик1 час назад
В насилии мы сейчас живём и выхода из него без усилия уже не получится. Я лично считаю, что те кто развалил и уничтожил здесь всё, должны отдать наворованное, отписать всё недвижимое в государство и отсидеть 30 лет без насилия на нарах.
Всё конкретно и без насилия.
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Mark Sukhanov1 час назад
Латвийцы не готовы на насилие ради перемен так как на сегодня они представляют разобщённую серую биомассу "нет ни вождя ни броневика" ...
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добровольно1 час назад
они ничего не отдадут! Забрать и наказать можно только силой! Причем те, кто у "руля" будут сопротивлятся всеми способами
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