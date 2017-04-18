Общество |

Рано утром во вторник температура воздуха в Латвии составляла от -3 до -7 градусов, в Зосены -8,7, на Курземском побережье около нуля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Бауске, где температура составила -4,6 градуса, побит рекорд холода для 18 апреля. Национальный рекорд для этого дня составляет -8,8 градуса в 1979 году.

Сегодня, 18 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер слабый, северо-восточный с переходом к северному. Температура воздуха составит от +2 до +6 градусов, в Риге воздух прогреется до +5.