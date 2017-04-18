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Примерно 75% зданий, проверенных Государственным бюро по контролю за строительством не соответствуют строительным требованиям, заявил в передаче "Утренняя панорама" его директор Марис Демме.

В первом квартале года бюро проверило примерно 150 общественных зданий, и 75% не соответствуют требованиям. В прошлом году несоответствующих зданий было 47%.

Демме добавил, что ни одно из зданий не находится в чрезвычайном состоянии и не подлежит закрытию. Чаще всего выявляются проблемы с механической прочностью, трещины, самовольное строительство. Собственники зданий готовы идти навстречу, и до сих пор не было необходимости применять штрафы - бюро ограничивалось предупреждениями.