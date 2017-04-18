Начат сбор подписей за ограничение срока правления мэров (19)

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Общество | 18 апреля 2017 года, 10:42

Портал общественных инициатив Manabalss.lv собирает подписи граждан, поддерживающих ограничение срока полномочий глав самоуправлений. Об этом сообщает skaties.lv.

Авторами инициативы выступили студенты, которые считают, что во многих городах существует ситуация, когда один и тот же человек находится в кресле мэра слишком долго. Именно поэтому, по их мнению, на эту должность необходимо установить лимит на 8 лет.

Студенты посчитали, что после предыдущих выборов при низкой явке избирателей (менее 50 %) картина в самоуправлениях изменилась лишь на 33 %. По их мнению эти цифры являются доказательством того, что существующую политику в городских и краевых думах срочно необходимо менять.

Инициаторы проекта уверены, что новый закон поможет устранить монополию, коррупционные риски и поспособствует конкуренции, которая поможет избавиться от застойного принципа "локомотива".

За два месяца порталу необходимо собрать 10 тысяч подписей, чтобы на их основании обратиться в Сейм с просьбой об изменении существующего порядка.

Комментарии 19
леший3 часа назад
то есть, то что четверть населения Латвии не имеет права голосовать, этих инициативных стулбенсов не интересует!----какая-то ёб**нутая у нас демократия----инициаторы одни пассивные либерасты
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Kotleta Charli-Chang3 часа назад
а может сразу правительство,все кто были в правящей коалиции больше, не имеют право участвовать в выборах...
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Михаил Месиер2 часа назад
Я смотрю, что в Латвии одна беда и эта беда -----полное отсутствие хоть какой-то логики----такое впечатление, что в ВУЗах обучают только рисованию и лепке из пластилина
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