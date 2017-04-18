Общество |

Портал общественных инициатив Manabalss.lv собирает подписи граждан, поддерживающих ограничение срока полномочий глав самоуправлений. Об этом сообщает skaties.lv.

Авторами инициативы выступили студенты, которые считают, что во многих городах существует ситуация, когда один и тот же человек находится в кресле мэра слишком долго. Именно поэтому, по их мнению, на эту должность необходимо установить лимит на 8 лет.

Студенты посчитали, что после предыдущих выборов при низкой явке избирателей (менее 50 %) картина в самоуправлениях изменилась лишь на 33 %. По их мнению эти цифры являются доказательством того, что существующую политику в городских и краевых думах срочно необходимо менять.

Инициаторы проекта уверены, что новый закон поможет устранить монополию, коррупционные риски и поспособствует конкуренции, которая поможет избавиться от застойного принципа "локомотива".

За два месяца порталу необходимо собрать 10 тысяч подписей, чтобы на их основании обратиться в Сейм с просьбой об изменении существующего порядка.