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В среду, 19 апреля, на дорогах Латвии будет введен усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщает la.lv со ссылкой на Госполицю.

С 6 часов утра среды в большинстве стран-членов Евросоюза, в том числе и в Латвии, состоится 24-часовой марафон контроля за соблюдением скоростного режима, во время которого полицейские будут усиленно следить за поведением автомобилистов.

Кроме того, чтобы привлечь внимание к проблеме нарушения правил дорожного движения, Госполиция также организует специальное мероприятие для детей, цель которого - заставить детей с раннего возраста задуматься о том, насколько важно соблюдать правила на дороге.