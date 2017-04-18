Полиция проведет усиленный 24-часовой рейд (1)
Общество | 18 апреля 2017 года, 12:31
В среду, 19 апреля, на дорогах Латвии будет введен усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщает la.lv со ссылкой на Госполицю.
С 6 часов утра среды в большинстве стран-членов Евросоюза, в том числе и в Латвии, состоится 24-часовой марафон контроля за соблюдением скоростного режима, во время которого полицейские будут усиленно следить за поведением автомобилистов.
Кроме того, чтобы привлечь внимание к проблеме нарушения правил дорожного движения, Госполиция также организует специальное мероприятие для детей, цель которого - заставить детей с раннего возраста задуматься о том, насколько важно соблюдать правила на дороге.
Nado nachinatj detej s rannego vozrasta shrafovatj ostanutsja bez shtanov i P.D.B. ne v chem budet narushatj.Suki musora
Ответить