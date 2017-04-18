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В четверг, 20 апреля, на аэродроме "Цесис" будет запущена испытательная ракета. Как рассказали организаторы мероприятия, с ее помощью будут проверены различные системы летательного аппарата, который создают в Латвии. Планируется, что ракета, которая поднимется на высоту 100 километров, будет запущена в космос в 2018 году.

Во время испытаний над Цесисом будет проверена работа телеметрических датчиков, высотомера, отсоединения парашюта и аппаратуры прямой видеосвязи.

Работы над созданием первой в Латвии космической ракеты начались в 2016 году, и первый прототип уже был испробован в конце прошлого года.