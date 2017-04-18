Общество |

Рижская дума приступила к реформе домоуправления, в связи с чем многоквартирные дома смогут получить 50%-ное софинансирование от самоуправления на проведение любых ремонтных работ. Портал Rīga.lv подробно рассказал, как получить средства.

Как можно претендовать на финансирование?

Жильцам дома нужно собраться и организовать товарищество квартирных собственников дома. Как это сделать подробно читайте здесь (информация на русском написана сразу после латышской).

Когда этот шаг сделан, товарищество квартирных собственников в течение четырех лет может получить софинансирование рижского самоуправления в размере 50% на любые ремонты, которые жильцы хотят провести в доме, начиная от замены почтовых ящиков и заканчивая полноценной реновацией. Если ремонт стоит 5000 евро, то это значит, что Рижская дума оплатить половину – 2500 евро, а жильцам придется доплатить оставшиеся 50%. Также такой дом в последующие два года таксации получает скидку по налогу не недвижимость в размере 90%.

Эти льготы распространяются и на те дома, где товарищества жильцов уже созданы ранее.

Претендовать на финансирование могут все дома, независимо от того, какое домоуправление его обслуживает – частное или муниципальное.

Зачем нужно товарищество собственников квартир?

Многие рижские дома находятся в плохом техническом или даже аварийном состоянии. Привести их в порядок жильцы в одиночку не могут. Любые работы в доме нужно планировать и осуществлять сообща, ведь дома и дворы – это общая территория собственников квартир. Очень важно, чтобы жители активнее вовлекались в процессы, которые связаны с управлением домом. Важно, чтобы планировали необходимые ремонты, были ответственны за то место, где они живут, были готовы вкладывать в него деньги. Чтобы жильцы работали как единое целое, а не каждый сам по себе, необходимо товарищество жильцов.

Такие общества жильцов могут не только принимать решения в отношении ремонтов, но и более эффективно контролировать качество предоставляемых управляющими компаниями услуг. И если люди увидят, что ремонт можно сделать дешевле, и за ту же сумму сделать больше работ, активность возрастет.

Что такое софинансирование?

Это означает, что товарищество собственников квартир получит от Рижской думы 50% суммы на расходы, связанные с ремонтными работами.

Это не кредит и не заем. Это безвозмездная финансовая помощь самоуправления, которую не нужно отдавать обратно, и которая не накладывает на жильцов никаких дополнительных финансовых обязательств.

Сумму софинансирования определяет утвержденная смета. Если ремонтные работы стоят тысячу евро, то Рижская дума оплатит 500 евро, если 10 000 евро, то самоуправление из них погасит 5 000 евро.

Единственное требование – создать товарищество жильцов.

Что изменится с появлением товарищества собственников квартир?

В управлении домом ровным счетом ничего, если только жильцы дома сами этого не захотят. Жильцы могут принять решение сами управлять домом, поменять управляющего или поднять ему зарплату, жёстче контролировать его. Но только в том случае, если есть уверенность, что смогут это сделать. Можно управляющего не менять, а налаживать с ним более продуктивное сотрудничество. Здесь у собственников квартир есть право выбора. Главное – чтобы люди объединились и планировали, как привести в порядок жилой фонд Риги.

Для справки: жилой фонд многоквартирных домов в Риге насчитывает 12 млн квадратных метров, что примерно составляет 69% от общего фонда (RD NEKIP 2014). В кварталах многоквартирных домов проживает примерно 85% жителей Риги (CSB 2011).