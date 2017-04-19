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Вооруженные силы Германии вновь разместили в Латвии передвижной Центр воздушного контроля и предупреждения, который в течение трех месяцев будет находиться на авиационной базе в Лиелварде.

Центр будет интегрирован в систему контроля воздушного пространства стран Балтии и станет частью системы наблюдения и контроля за воздушным пространством НАТО. Он уже находился в Латвии в июле прошлого года.

Ранее о том, что центр вновь будет размещен в Латвии, сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Ригу.

Размещение центра является вкладом вооруженных сил Германии в усиление присутствия союзников по НАТО в странах Балтии в соответствии с решениями саммита альянса в Уэльсе.