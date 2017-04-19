Германия разместила в Лиелварде передвижной Центр воздушного контроля (2)
Общество | 19 апреля 2017 года, 08:06
Вооруженные силы Германии вновь разместили в Латвии передвижной Центр воздушного контроля и предупреждения, который в течение трех месяцев будет находиться на авиационной базе в Лиелварде.
Центр будет интегрирован в систему контроля воздушного пространства стран Балтии и станет частью системы наблюдения и контроля за воздушным пространством НАТО. Он уже находился в Латвии в июле прошлого года.
Ранее о том, что центр вновь будет размещен в Латвии, сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Ригу.
Размещение центра является вкладом вооруженных сил Германии в усиление присутствия союзников по НАТО в странах Балтии в соответствии с решениями саммита альянса в Уэльсе.
"нах-нахен!----Ми есть арийцы и ми есть порядок!Ми принесли вам свободу!"====где-то Я это уже слышал! Ах-да летом 1941 года в Риге, только помниться ВСЁ плохо для них кончилось----КТО не помнит? можем перепоказать
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В очередной раз германский сапог ждёт разрывания его Тузиком.
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