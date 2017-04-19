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Госполиция Латвии сегодня с 6 часов утра проводит 24-часовой марафон контроля за скоростью на дорогах. Мероприятие проводится третий год подряд одновременно по всей Европе, а его идея возникла в Германии четыре года назад.

При помощи такой акции дорожная полиция хочет привлечь внимание общественности к тому, что нарушение скоростного режима является опасным как для водителей, так и для пешеходов.

Цель проекта — обратить внимание на то, что каждый день на дорогах Европы погибают в среднем 70 человек.

Проведение марафона в большинстве стран ЕС поддерживает Европейская организация служб дорожной полиции (TISPOL).

Стоит добавить, что в прошлом году, во время марафона на территории Латвии было проверено 2116 транспортных средств, из которых было констатировано 709 административных нарушений.