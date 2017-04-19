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В международном аэропорту "Рига" сегодня встретят 60-миллионного пассажира после восстановления независимости Латвии.

Торжественная церемония начнется в 11.00, в ней примут участие министр сообщения Улдис Аугулис, председатель правления аэропорта "Рига" Илона Лице, исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаус, партнеры аэропорта.

Международный аэропорт "Рига" - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон из него выполняются полеты более чем в 60, в летний - более чем в 80 пунктов назначения, обеспечиваемые 20 авиакомпаниями.

В 2016 году аэроропорт "Рига" обслужил более 5,6 млн пассажиров - почти 45% общего числа авиапассажиров в странах Балтии.