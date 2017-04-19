Общество |

Вышедшему на пенсию начальнику полиции Рижского региона Гунтарсу Маркитансу за превышение скорости придется заплатить штраф в размере 80 евро. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на Госполицию.

В отношении Маркитанса составлен протокол об административном правонарушении - превышении скорости движения на 31-40 км/ч. Кодекс административных нарушений в данном случае предусматривает штраф в размере 80 евро.

Сам Маркитанс ранее признал, что превысил разрешенную скорость движения, но подчеркнул, что решение выйти на пенсию с этим случаем не связано.

Маркитанс сказал, что достаточно долго проработал в системе полиции, поэтому принял решение выйти на пенсию по выслуге лет, а освещение в СМИ случая с превышением им скорости - простое совпадение.

В ближайшее время решится вопрос, кто займет место Маркитанса.

В начале марта передача TV3 Nekā Personīga сообщила, что Маркитанс управлял служебной автомашиной Ford Mondeo, которую за превышение скорости остановил полицейский экипаж. Маркитанс утверждал, что проверял полицейских. Скорость его автомашины, по неофициальным данным, превышала 130 километров в час.