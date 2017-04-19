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Русский язык больше, чем какой-либо другой, за последние 20 лет утратил свои позиции в мире, в том числе в Латвии употребление русского языка сократилось более чем на 10 процентных пунктов. Влияние русского языка ослабевает не только в Балтии, но и на территории бывшего СССР, сообщается на сайте retirementgenius.co.uk.

Ослабление влияния русского языка доказывает уменьшение влияния Москвы в момент, когда Россия военной интервенцией на Украине и в Сирии пытается восстановить свой статус супердержавы.

Больше всего русский язык утратил свое влияние в Казахстане, где в 1994 году дома на нем говорили 33,7% населения, а в 2016 году - уже только 20,7%, свидетельствуют данные переписи населения и ООН.

В Латвии с 1995 года число русскоговорящих сократилось с 40,5% до 29,8%, в Эстонии - с 33,3% до 23,4%, на Украине - с 33,9% до 24,4%, в Грузии - с 6,4% до 1,1%. Доля русскоговорящих уменьшается также в Азербайджане, Туркмении и Узбекистане.

По мнению исследователя Криса Вифера, который специализируется на странах бывшего СССР, государства, получив независимость, начали освобождаться от связанных с несвободой вещей, в том числе языка, желая дистанцироваться от культурного и пропагандистского влияния России.

Лишь в Белоруссии тенденции противоположные. В 1994 году русский язык называли родным неполные 50% населения этой страны, а в прошлом году - уже 71%.