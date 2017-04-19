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В этом году предприятие Maxima Latvija заявило 491 вакансию по проекту Государственного агентства занятости (NVA) “Работа школьников во время летних каникул”, что в два раза больше, чем в прошлом году. Предложенные вакансии еще должно утвердить NVA, и после этого школьники смогут подавать заявки.

В рамках проекта NVA Maxima Latvija на протяжении уже нескольких лет дает молодым людям в возрасте 15-17 лет возможность летом работать в качестве помощника младшего продавца в одном из магазинов. В этом году Maxima Latvija больше всего или 337 вакансий для работы летом хочет предложить в магазинах в Риге, но вакансии имеются и в других городах: Лиепае, Елгаве, Алуксне, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Салдусе, Айзкраукле, Цесисе, Лимбажи, Салацгриве, Смилтене, Валмиере, Добеле, Огре, Тукумсе и Бауске.

“Опыт показывает, что интерес молодежи к работе в летнее время с каждым годом увеличивается. Растет и количество совершеннолетних молодых людей, которые хотели бы поработать в летние месяцы. Сейчас предприятие Maxima Latvija все необходимые документы для предложенных вакансий передало в различные филиалы NVA по всей Латвии. Только после того, как все эти вакансии будут утверждены в NVA, нам станет известно конкретное количество вакансий, по которым мы будем ждать заявления от школьников”, – говорит директор Департамента управления персоналом Maxima Latvija Райтис Апинис.

“В предыдущие годы наблюдалась тенденция, что часть молодежи отличается целеустремленностью, и заявки на работу в летнее время они подают заблаговременно. Есть также молодые люди, которые уже несколько лет подряд используют возможность работать летом в сфере розничной торговли. Однако есть и такие молодые люди, которые записались на работу, потому что об этом их просили родители, а еще часть школьников вспоминает о работе в летнее время, когда половина лета уже почти прошла”, – делится наблюдениями Р.Апинис.

В рамках проекта NVA школьникам следует весьма своевременно подавать заявки на работу в летнее время, в свою очередь совершеннолетние молодые люди информацию обо всех доступных вакансиях могут найти на сайте Maxima Latvija в интернете.

Уже сообщалось, что летом прошлого года предприятие Maxima Latvija предоставило возможность работать в магазинах почти 500 молодым людям. В рамках проекта NVA летом в магазинах „Maxima Latvija” в целом трудились 222 несовершеннолетних молодых человека в возрасте от 15 до 17 лет, которые выполняли обязанности помощника младшего продавца. Между тем вне программы NVA в магазинах работали 273 молодых человека. Совершеннолетние молодые люди в течение лета трудились и на других должностях – в качестве работников зала, продавцов, кассиров и комплектовщиков.