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Рижский окружной суд частично удовлетворил иск бывшей сотрудницы McDonald’s Инны Тимофеевой о взыскании с представительства компании SIA Premier Restaurants Latvia 20 520 евро в качестве компенсации за полученные при падении на мокром полу травмы, приведшей к инвалидности.

Представитель суда Раймондс Лочмелис рассказал, что в эту сумму входит возмещение морального ущерба, материального ущерба, а также судебные издержки.

Тем временем иск на сумму 1 412 871 евро в качестве возмещения Тимофеевой морального ущерба, был отклонен.

В Рижский окружной суд дело поступило после того, как Департамент по гражданским делам Верховного суда (ВС) отменил решение ликвидированной на сегодняшний день палаты по гражданским делам ВС. В июле 2014 года Палата отменила приговор Рижского окружного суда, согласно которому Инне Тимофеевой присудили взыскать с бывшего работодателя 9 543 евро в качестве компенсации и 42 686 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Напомним, в результате падения на мокром и скользком полу ресторана в 2009 году Тимофеева стала инвалидом второй группы, утратившей на 70% трудоспособность. Ей были проведены несколько операций, в ходе которых были удалены два ребра. В 2010 году у Тимофевой было констатировано нарушение нервной системы.