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Прокуратура требует приговорить обвиняемого в участии в сирийском конфликте Мартиньша Гринбергса к 11 годам лишения свободы.

Как сообщил защитник обвиняемого Райтис Мединьш, он просил суд оправдать его подзащитного, подчеркнув, что для этого есть целая совокупность обстоятельств. В частности, когда Гринбергс отправлялся в Сирию, статья Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте еще не была в силе.

Адвокат указал также на добровольный отказ Гринбергса от совершения преступного деяния.

Следующее заседание суда Видземского предместья Риги назначено на 27 апреля в 14.00. Судебные заседания по этому уголовному делу проводятся закрыто, так как допрашивается сотрудник Полиции безопасности.

Как сообщалось, обвиняемый в участии в вооруженном конфликте в Сирии Мартиньш Гринбергс не признает своей вины, сообщили в суде Видземского предместья Риги.

Прокуратура предъявила Гринбергсу обвинение по двум статьям Уголовного закона - о незаконном участии в вооруженном конфликте и участии в преступлениях преступной организации против человечества и мира, государства или участии в военных преступлениях. Подсудимому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение. Ранее прокуратура подтвердила, что латвиец участвовал в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ.

Обвиняемый уже ранее отрицал активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ).

Адвокат обвиняемого Райтис Мединьш ранее заявил, что, находясь в Сирии, Гринбергс не участвовал в вооруженных столкновениях ни с воюющими сторонами, ни с гражданским населением. "Кроме того, уже вскоре после прибытия в Сирию и осознав истинное положение дел, мой клиент интенсивно искал возможности прекратить свою деятельность в составе одной из воюющих сторон и выбраться из Сирии, что ему в начале 2015 года и удалось. После прибытия в Турцию по его инициативе была установлена связь с посольством Латвии и правоохранительными органами и указано его местонахождение", - пояснил адвокат. Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии.

Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре этого года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

В настоящее время ПБ занимается расследованием трех уголовных дел о возможном противозаконном участии жителей Латвии в вооруженном конфликте в Сирии. Обвиняемый молодой человек является единственным, кого ПБ удалось задержать.