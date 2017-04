Общество |

19 апреля 2017 года, с 10 до 19 часов, Таллиннский Линнамяэский Русский Лицей и International Association of Experts in Children Education on High Technologies (IAECEHT) проводят деловую игру "Журналист. Зеркало для региона" в которых примут участие школьники из Латвии, Финляндии и Эстонии.

"Мы продолжаем изучать окружающий мир, знакомя учащихся с жизнью разных регионов. В этот раз ребята смогут не только проявить себя в журналистике, но и изучить сферу молодёжной работы в Таллинне, посетив несколько компаний и музеев", – сообщил эксперт IAECEHT и один из авторов идеи Михаил Эпштейн.

При поддержке Совета министров северных стран (в рамках программы Nordplus Junior) в проекте, кроме Таллиннского Линнамяэского русского лицея, будут участвовать учащиеся Финско-русской школы Восточной Финляндии и Рижской Пурвциемской школы.

"Проведя целый ряд игр в течении последних лет, мы получили множество положительных отзывов. Ребята лучше узнают себя, своих сверстников и регион, в котором живут", — рассказывает эксперт IAECEHT Дмитрий Виноградов.

В рамках игры, посвященной молодёжной работе, начинающих журналистов пригласили такие организации как Школа робототехники и легоконструирования OGOGO, Таллиннский городской музей, Эстоннский исторический музей, Центр молодёжной работы, Академия детства.

"Ребятам придется как следует поработать, чтобы всего лишь за пару часов успеть взять интервью у представителей организаций, а также подготовить полноценный репортаж и презентацию с фотографиями тех мест, где они побывали. Результат их работы оценят опытные журналисты, а лучшие статьи затем будут опубликованы в СМИ", — говорит директор лицея Сергей Гаранжа.

Для участников также будет проведена пресс-конференции: после игры с ними пообщается креативный директор Центра Неформального Обучения GAME club Алексей Разин.

"Необходимо дать ребятам представление о том, как живут их сверстники в других странах и о множестве профессий, которых они смогут выбрать после окончания школы. И это отличная возможность поработать в команде", — заключил директор Таллиннского Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа.