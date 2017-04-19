Общество |

81% современных детей пользуется интернетом и смартфонами ежедневно, свидетельствуют данные SKDS. Но не всегда время за интернетом они проводят с пользой. А многим родителям не хватает совета, как лучше и безопаснее знакомить детей с дигитальным миром, какие сайты, аппликации или игры им предложить, как регулировать проведенное в интернете время и какие условия нужно установить в семье, чтобы у детей не возникло зависимости.

Поэтому родителей приглашают на бесплатную лекцию в Риге об ответственном использовании технологий в семье. Лекции проведут психолог Юдите Илишко и социальный педагог Санта Лочмеле.

На теоретических и практических занятиях можно будет узнать:

Что такое ответственное использование смартфонов?

С какого возраста и как долго дети могут использовать компьютеры и телефоны?

Как в семье ввести правила?

Недостатки и преимущества электронных устройств.

Лекция пройдет в Риге 17 мая с 18:00 до 20:00, в Рижском центре образования и информативной методологии, на улице Каниера, 15. Число мест ограничено, поэтому приглашаем своевременно записаться на лекцию, заполнив соответствующую анкету, написав на электронную почту atsauksmes@laimigamgimenem.lv или позвонив по телефону +371 29996710.

Лекторы Санта Лочмеле и Юдите Илишко – опытные специалисты, которые в рамках этой программы уже проконсультировали около 200 человек.

Психолог и социальный педагог ежедневно проводят занятия, семинары и индивидуальные консультации об использовании современных технологий в семье – в том числе о безопасности в интернете, создании правил пользования, риске зависимости и других актуальных темах для современных родителей.

"По моему опыту, самая большая трудность для родителей – ограничить время пребывания детей в смартфонах и компьютерах и заменить свободное время альтернативным занятием. По этой причине в семьях часто происходят конфликты, появляется непонимание и нетерпимость. Родителям нужно помнить, что они – пример для своих детей, и дети учатся жизненным ценностям и правилам поведения от своих родителей, то есть дети копируют поведение взрослых", - говорит Илишко.

"Поэтому родители должны нести ответственность за то, что их дети делают в смартфонах и компьютерах, и самим показывать позитивный пример. На лекции у каждого родителя будет возможность получить представление, знания об ответственном и безопасном использовании смартфонов, практические инструменты и идеи, как ограничить частоту использования смартфонов и компьютеров дома, а также оценить свою компетентность в этих вопросах. Хочу, чтобы родители набрались смелости поговорить со своими детьми и проявить интерес к тому, что они делают в интернете. Также всегда есть возможность пополнить свои знания и попросить помощи у друзей, знакомых, различных специалистов в решении для себя неясных вопросов относительно использования современных технологий", – рассказывает психолог.

24 школьных психологов и социальных педагогов со всей Латвии с конца октября 2016 года прошли учебную программу Эдмунда Ванагса об актуальных на сегодня для родителей темах – как создать правильные привычки в использовании мобильных технологий и как об этих вопросах говорить с детьми и их родителями. С окончанием учебы педагоги становятся посланниками полученных знаний и сейчас их консультации доступны родителям в 36 образовательных учреждениях по всей Латвии.

Полезные советы экспертов о том, как говорить с детьми об использовании технологий, можно прочесть на сайте www.laimigamgimenem.lv.