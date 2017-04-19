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К 2030 году количество детей школьного возраста изменится незначительно, свидетельствует исследование о школьной сети, которое по заказу Министерства образования и науки провела группа экспертов под руководством экономико-географа Яниса Турлайса.

При сравнении данных о количестве детей в классах и количестве детей соответствующего возраста данные Министерства образования и науки (МОН) и Центрального статистического управления практически совпадают. Данные МОН свидетельствуют, что в 2015/2016 учебном году в 1-х-9-х классах школ училось 174 390 детей, а по данным ЦСУ, в начале 2016 года в Латвии проживало 175 406 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Таким образом, в школах "не хватает" всего 1006 детей, которые, возможно, выехали из Латвии.

Прогноз количества детей школьного возраста на 2020 год предусматривает, что общее число детей в Латвии немного вырастет - с теперешних 222 тыс. до 226 тыс. После 2024 года количество детей школьного возраста вновь начнет уменьшаться и составит 212 тыс.

Активными будут процессы внутренней миграции, когда семьи с детьми переселяются ближе к Риге и региональным центрам. Соответственно, в отдаленных школах количество учеников будет уменьшаться и далее.