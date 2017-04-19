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Жители Латвии все еще чувствуют себя в меньшей безопасности по сравнению с литовцами и эстонцами, свидетельствует "Индекс безопасности" стран Балтии, составленный страховой компанией Ergo.

Показатель Латвии составляет -10 (в прошлом году -12, в 2014 году -13), Литвы -6 (в прошлом году -4, в 2014 году -5), Эстонии +11 (в 2014 году +8 пунктов, в 2015 году +6).

Как заявил руководитель социологического центра SKDS Арнис Кактиньш, в исследовании допускалась оценка от -100 до +100. 100 пунктов означало бы полную безопасность по всем критериям - материальное и финансовое положение, уверенность в работе, здоровье, стабильность и безопасность государства, физическая безопасность/криминогенная ситуация.

Жителей Латвии, как и жителей Литвы, больше всего волнуют здоровье и безопасность государства. Латвийцы оценили уверенность в своем здоровье на -34 пункта, литовцы - на -31, эстонцы - на -7.

Безопасность государства в Латвии оценена на -26 пунктов, в Литве на -20, в Эстонии на -3.

73% жителей Латвии боятся, что не смогут оплатить лечение, если заболеют, 70% считают, что в старости будут бедны, а 62% боятся вооруженного конфликта.