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Рижский свободный порт во время Большого субботника планирует привести в порядок свою территорию. Работы по посадке деревьев на Кундзиньсале начнутся уже 20 апреля. Таким образом, между жилой и промышленной зоной появится изгородь из живых туй, протяженностью 270 метров.

В пятницу, 21 апреля, сотрудники правления Рижского свободного порта и ученики из Рижской средней школы Тейки проведут уборку на острове Любви. Совместно с орнитологами они будут делать скворечники для птиц, которые гнездятся на острове.

Во время Большого субботника будут очищены и приведены в порядок и остальные территории Рижского свободного порта: Мангальсала, Кундзиньсала, Вецмилгравис и Волеро. Планируется, что в мероприятиях примут участие около 100 сотрудников порта.

Напомним, в этом году Большой субботник пройдет 22 апреля по всей Латвии.