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Сегодня, 20 апреля, рано утром на 11 метеостанциях Латвии и в трех аэропортах был побит рекорд минимальной температуры воздуха для этого дня, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура зарегистрирована в Мерсрагсе, -8,3 градуса. В Курземе и Видземе местами мороз составил -7..-8 градусов.

Национальный рекорд холода для 20 апреля не побит - в 1979 году в этот день была зарегистрирована температура -8,8 градусов.

Сегодня днем в Латвии будет немного теплее, чем в предыдущие дни - температура воздуха составит +5..+9 градусов, в Риге до +8..+9 градусов. День обещает быть солнечным.