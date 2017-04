Общество |

Более двух недель в интернете гуляет вымышленная история успеха латвийской науки, сообщает портал baltnews.lv. Серьезные мировые издания вынуждены сейчас опровергать первоапрельскую шутку из жизни латвийских ученых.

"Новость" была запущена британским новостным сайтом Prima первого апреля. В статье говорилось, что ученые из несуществующего "Университета Сигулды" экспериментальным путем (на мышах) установили, что стаканчик джина стимулирует метаболизм и помогает усиленным образом сжигать калории.

Сайт ссылается на публикацию в журнале Food & Nature ("Еда и Природа"), хотя такого издания в той самой природе тоже не существует. Еще одна изюминка статьи - то, как названа руководительница проекта. Профессор носит красивое латышское имя Тиса Лай, что в английской транскрипции выглядит как "это - вранье". Под статьей мелким шрифтом было написано, что эта информация — первоапрельский розыгрыш.

Однако затем случилось непредвиденное. Статью разместил на своем сайте крупный британский новостной портал Yahoo News UK, но сообщение о розыгрыше уже куда-то пропало.

В итоге "горячая новость", уже как бы совсем в серьезном виде перекочевала в массу вполне солидных интернет-изданий — The Daily Mail, The New York Daily News, New Zealand Herald и т. д.

Прошло более двух недель, и вот до западных журналистов дошло, что они сами слишком легко попались на фальшивую новость, с которыми в последнее время так усиленно борются.

С опровержением достижений латвийских ученых теперь были вынуждены выступить "профильные" издания вроде Men's Health, IFLScience! и другие.

Фото/wallpaperup