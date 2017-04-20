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На портале общественных инициатив Manabalss.lv собраны необходимые для подачи в Сейм 10 000 подписей за передачу земли под многоквартирными домами в собственность жильцов.

В качестве подателя инициативы указана Тарасова, начавшая собирать подписи еще в конце 2015 года.

Государство искусственно создало такую ситуацию, причем "такой правовой несуразности, когда земля под жилыми домами втихую продается случайным лицам, не допускают ни в других странах Балтии, ни в других странах ЕС", - подчеркивает она.

Тарасова считает необходимым добиться, чтобы земельный участок, приписанный к многоквартирному жилому дому, был передан в собственность жильцов этого дома или общества жильцов.

"Искусственно созданная государством ситуация способствовала противоположному - в большинстве случаев эти земельные участки не были предложены для выкупа жильцам этих домов, отсутствовала информация о времени продажи, о владельцах земли, о месте встречи с владельцами земли. Все делалось закрыто, этому способствовали правила приватизации, законы, установленные государством", - заявила она.

Тарасова считает, что закон об аренде земли написал адвокат, "который не был специалистом по земельному праву, однако это не помешало ему после принятия закона войти в список миллионеров".

Теперь все жильцы этих домов стали финансовыми заложниками этой системы и вынуждены платить по 30-40 евро в месяц, что составляет 10-20% доходов пенсионера, который платит также налог за имеющуюся в его собственности квартиру.

Владелец земли отказывается контактировать с жильцами дома, не выполняет никаких работ по благоустройству территории, а лишь требует денег и начисляет пеню.

"Всю эту ситуацию создало государство, дав возможность сотням землевладельцев наживаться за счет 400 тысяч жителей Латвии - возмущается Тарасова.

Она считает, что земля должна быть передана в собственность жильцов тех домов, которые находятся на этой земле. А государство должно выплатить землевладельцу стоимость земли или предложить эквивалентный земельный участок по льготной цене.

"За десять лет землевладельцы получили в доходах за землю такую сумму, которая на данный момент составляет кадастровую стоимость земельного участка, то есть в 20-50 раз больше, чем при его покупке. Наше государство находит деньги на спасение банков, продавая их в 14 раз дешевле, неоднократно спасало авиакомпанию, неумело использует сотни объектов недвижимости, но ни разу не проконсультировалось со своими гражданами о том, на что тратятся их деньги. Поэтому все отговорки мы считаем несущественными", - резюмирует Тарасова.