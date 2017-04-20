Латвийских актеров не пустили в США (13)

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Общество | 20 апреля 2017 года, 13:13

Из-за отказа в визах пришлось отменить гастроли Латвийского национального театра в США на празднике латышской песни, который пройдет летом в Балтиморе, сообщается на сайте праздника.

Организаторы пригласили на праздник латышской песни в США актеров Латвийского национального театра со спектаклем "По дороге домой".

"Но на сей раз наши старания убедить департамент безопасности в необходимости выдать визы актерам не увенчались успехом", - пишут организаторы. Спектакль пришлось отменить.

Театр на своей страничке в Twitter косвенно подтверждает, что актеры не получили американских виз.

"Нужна так называемая рабочая виза, чтобы все было официально", - пояснил театр.

На сообщение театра отреагировало посольство США в Риге.

"Посольство решительно поддерживает культурный обмен между Латвией и США, включая поездки на латвийско-американские фестивали", - сказано в сообщении посольства США.

Журналист и публицист Элита Вейдемане в ответ на это спросила у представителей Штатов, почему латвийским актерам не выдали визы.

"Что же тогда визы не дали, если "решительно поддерживаете"?", - пишет Вейдемане.

Министерство иностранных дел Латвии пока комментариев не предоставило.

Комментарии 13
GM2 часа назад
Первая пощечина от Америки , указали латышам где их настоящее место.
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леший2 часа назад
чисто символично название спектакля---"по дороге домой"----так и вот!----разъезжайтесь уже по хуторам!---побыли в Риге в гостях, пора и честь знать
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леший2 часа назад
"Балтимор-балтимор-балтиморушка не пускает меня, вот ведь горюшко"----мимо МИДа латышей Я без шуток не хожу!!!
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