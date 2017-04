Общество |

Из-за отказа в визах пришлось отменить гастроли Латвийского национального театра в США на празднике латышской песни, который пройдет летом в Балтиморе, сообщается на сайте праздника.

Организаторы пригласили на праздник латышской песни в США актеров Латвийского национального театра со спектаклем "По дороге домой".

"Но на сей раз наши старания убедить департамент безопасности в необходимости выдать визы актерам не увенчались успехом", - пишут организаторы. Спектакль пришлось отменить.

Театр на своей страничке в Twitter косвенно подтверждает, что актеры не получили американских виз.

"Нужна так называемая рабочая виза, чтобы все было официально", - пояснил театр.

На сообщение театра отреагировало посольство США в Риге.

"Посольство решительно поддерживает культурный обмен между Латвией и США, включая поездки на латвийско-американские фестивали", - сказано в сообщении посольства США.

Журналист и публицист Элита Вейдемане в ответ на это спросила у представителей Штатов, почему латвийским актерам не выдали визы.

"Что же тогда визы не дали, если "решительно поддерживаете"?", - пишет Вейдемане.

@teatris @marruciic @PZirnis @Arlietas Embassy strongly supports cultural exchange between LV and US including through promoting travel to the Latvian-American song festivals.