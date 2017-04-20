Латвийских актеров не пустили в США (13)
Из-за отказа в визах пришлось отменить гастроли Латвийского национального театра в США на празднике латышской песни, который пройдет летом в Балтиморе, сообщается на сайте праздника.
Организаторы пригласили на праздник латышской песни в США актеров Латвийского национального театра со спектаклем "По дороге домой".
"Но на сей раз наши старания убедить департамент безопасности в необходимости выдать визы актерам не увенчались успехом", - пишут организаторы. Спектакль пришлось отменить.
Театр на своей страничке в Twitter косвенно подтверждает, что актеры не получили американских виз.
"Нужна так называемая рабочая виза, чтобы все было официально", - пояснил театр.
На сообщение театра отреагировало посольство США в Риге.
"Посольство решительно поддерживает культурный обмен между Латвией и США, включая поездки на латвийско-американские фестивали", - сказано в сообщении посольства США.
Журналист и публицист Элита Вейдемане в ответ на это спросила у представителей Штатов, почему латвийским актерам не выдали визы.
"Что же тогда визы не дали, если "решительно поддерживаете"?", - пишет Вейдемане.
@teatris @marruciic @PZirnis @Arlietas Embassy strongly supports cultural exchange between LV and US including through promoting travel to the Latvian-American song festivals.— US Embassy Riga (@USEmbassyRiga) 20 апреля 2017 г.
@USEmbassyRiga @guntissc @teatris @marruciic @PZirnis @Arlietas un ko tad vīzas neiedeva, ja jau "strongly supports"?— Elita Veidemane (@elitaveidemane) 20 апреля 2017 г.
Министерство иностранных дел Латвии пока комментариев не предоставило.