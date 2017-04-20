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В ходе благотворительной акции, организованной совместно Детским реабилитационным центром Poga и сетью розничной торговли Maxima Latvija, с целью способствовать развитию сферы реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пониманию обществом нужд детей и их интеграции в обществе, пожертвовано уже 61 613,18 евро.

Из них 53 194,42 евро пожертвованы в магазинах Maxima Latvija по всей Латвии, 8088,76 евро – на сайте благотворительного фонда Ziedot.lv, а 330 евро – благодаря звонкам на благотворительный номер телефона.

На средства, собранные в ходе благотворительной акции, администрирование которой проводит благотворительный фонд Ziedot.lv, 126 детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата уже обеспечена интенсивная реабилитация в центре «Poga». Первые 50 детей уже получают курсы реабилитации, проходя 1020-часовой курс «TheraSuit», а также 56 занятий физиотерапии и 133 занятия эрготерапии. 24 детям обеспечены первичные осмотры у врача, 10 детям – консультации невролога, 22 детям предоставлены курсы массажа, а 20 детей получили 116 занятий на особом тренажёре для рук и ног MOTOmed для укрепления мускулатуры. Также в реабилитационный центр приобретена новая, профессиональная физиотерапевтическая кушетка для детского массажа, а специалисты центра пополнили свои знания у специалистов уникального, разработанного в США метода физиотерапии TheraSuit.

«От лица семей с детьми благодарю Maxima Latvija за поддержку центра Poga. Глубоко ценим то, что Maxima Latvija, являясь одним из самых больших предприятий в Латвии, приняло вызов заботиться о детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата и встало плечом к плечу с детьми, предоставляя как финансовую поддержку, так и создавая ощущение, что они неодиноки в своих трудностях. Спасибо, что вместе можем создавать центр Poga как подарок детям Латвии в столетие Латвии», - рассказывает руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

Как указывает коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицин, сбор пожертвований для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата начался в магазинах уже в декабре прошлого года.

«Нет ничего более важного, чем то, чтобы каждый человек чувствовал себя важным для кого-то. Часто можем наблюдать, как люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата исключаются из остального общества, особенно дети. Нам важно, чтобы этого не происходило, чтобы дети могли выздоравливать и быть счастливыми», - говорит Троицин.