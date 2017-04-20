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Во время прошедшего вчера марафона по контролю за соблюдением скоростного режима было зафиксировано значительно меньше нарушений, чем в прошлом году. При этом отдельные водители отметились серьезным превышением скорости, сообщает Skaties.lv со ссылкой на Госполицию.

Одно из самых крупных нарушений было зафиксировано примерно в 10:35 в Курземе на шоссе Кулдига-Айзпуте-Личи, когда водитель BMW при разрешенной скорости 90 км/ч разогнался до 163 км/ч. Были и другие случаи, когда водители серьезно нарушали скоростной режим, отмечают в Госполиции.

Больше всего нарушений констатировано в Курземе и Рижском регионе, в каждом - по 113. В Земгале и Видземе зафиксировано, соответственно, 95 и 86 случаев. Меньше всего нарушений было в Латгале - 23.

Напомним, вчера с 6 часов утра Европейская сеть дорожной полиции проводила во всех государствах-членах, в том числе Латвии, 24-часовой марафон по контролю за скоростью движения.

Этой акцией дорожная полиция хочет привлечь внимание общественности к тому, что превышение разрешенной скорости создает опасность для других участников дорожного движения. Кроме того, акция носит превентивный характер, направленный на то, чтобы удержать водителей транспортных средств от совершения нарушения.