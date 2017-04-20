Рунгайнис: если латыши не научатся жить в городах, то наш народ просто вымрет! (4)

фото

Общество | 20 апреля 2017 года, 15:08

При нынешней структуре мировой экономике невозможно предоставить достаточно много хорошо оплачиваемой работы в регионах, в которых проживает слишком мало жителей. Такие рабочие места создаются не в селах, лесах и пустынях, а в городах", - сказал в интервью журналу "Mājas Viesis" инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис, который является в Латвии одним из самых активных сторонников и защитников политики урбанизации и концентрации ресурсов. Об этом пишет LA.

"Невозможно развитие всех государственных территорий. Мы не настолько богаты, чтобы могли содержать нереальную мечту. Если у нас было бы так много нефти, как у Кувейта, тогда могли бы расстаться с деньгами, но, к сожалению, это не так. Сейчас можем использовать единственное деньги Европейских фондов", - сказал Рунгайнис.

Он также подчеркнул, что сельские дороги и другая инфраструктура содержатся на деньги горожан. "Я вместе с другими налогоплательщиками содержу село. И так происходит не только в Латвии, но и в Швеции, Германии и других странах", - указал банкир.

Такая интерпретация категорически не устраивает председателя думы Циблской волости Юриса Домбровскиса, который не чувствует себя должным ни Рунгайнису, ни другим рижанам.

"Рунгайнис – банкир, который сидит в Риге и, скорее всего, никогда не был в приграничье, поэтому у него нет никакого представления, что здесь происходит", - указал Домбровскис, добавив, что обязанностью государства является заботиться не только о развитии Риги и больших городов, но и отдаленных округов.

"Мы не настолько большое государство, как Россия, что не можем привести в порядок свою территорию, нам надо пробовать привести в порядок всю нашу землю. Надо вкладывать также средства в приграничные территории, чтобы вся Латвия была обжита. В противном случае, чего мы добьемся: все переселятся в девять городов, а остальную территорию заселят олени и другие лесные звери?", - вопрошает Домбровскис.

Рунгайнис на это возражает. По его мнению, разговоры о Латвии, как о маленьком государстве являются мифом. "Латвия – большое государство по сравнению с числом проживающих в нем жителей. К примеру, в Нидерландах на треть меньшей территории проживают 17 миллионов человек. Поэтому на нашей территории могут проживать по меньшей мере 20 миллионов, а у нас даже нет 2 миллионов", - указал банкир.

Рунгайнис также указал, что, даже если сбудется сценарий, который рождается у противников ввоза рабочей силы из-за рубежа, что в Латвию прибудет огромное число иммигрантов, то эти путешественники так или иначе разместятся на проживание в городах, а не отправятся осваивать Циблскую волость.

"Если если латыши не научатся жить в городах, то этот народ просто вымрет! Меня обвиняют в том, что распространением таких идей я хочу опустошить село и добиться, что все было бы только в Риге. Но на самом деле к этому привела политика нашего государства: если ничто не изменится, то все на самом деле будет только в Риге!", - считает Рунгайнис.

Комментарии 4
леший23 минуты назад
рунгайнис---ТЫ лучший!!!----новость 2017 года---XXI век станет веком, когда латыши наконец-то научаться жить в городах!научаться пользоваться сливным туалетом и наконец-то узнают, что такое туалетная бумага. БРАВО!!!
Ответить
Неважно11 минут назад
Когда националисты на учатся уважать другие языки,и нации,и перестанут голосовать только за тех,кто больше говна выльет на русских,тогда может будет шанс спасти страну,а так же латышский язык от вымирания!Но пока они будут своим языком и культурой давить всех и вся!Без конца тем кто родился на этой земле выписывать путевки в Россию,обзывать тех кто родился на этой земле оккупантами и тому подобное,не о каких улучшениях жизни в Латвии можно даже не думать!В стране сейчас по мимо языка полно других проблем которые надо решать,и пора бы уже смерится с тем,что те Русские кто родился на этой земле,не когда с Латвии не уедут,только из-за того что кучки националистов-русофобов не нравится тот факт что они русские!Если они уедут то по своему желанию,а не только из-за того что какая-то гнида им там путевку выписала!Для начала надо на учится жить всем в дружбе,и перестать наконец воевать друг с другом!Тогда можно думать о каких либо улучшениях в будущем!
Ответить
Справедливый11 минут назад
А вы, плюшевый лесант и з Себежа, прям так и жили при сталинах и тд со сливными сортирами и отд спальнями в деревнях!
2
Ответить