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При нынешней структуре мировой экономике невозможно предоставить достаточно много хорошо оплачиваемой работы в регионах, в которых проживает слишком мало жителей. Такие рабочие места создаются не в селах, лесах и пустынях, а в городах", - сказал в интервью журналу "Mājas Viesis" инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис, который является в Латвии одним из самых активных сторонников и защитников политики урбанизации и концентрации ресурсов. Об этом пишет LA.

"Невозможно развитие всех государственных территорий. Мы не настолько богаты, чтобы могли содержать нереальную мечту. Если у нас было бы так много нефти, как у Кувейта, тогда могли бы расстаться с деньгами, но, к сожалению, это не так. Сейчас можем использовать единственное деньги Европейских фондов", - сказал Рунгайнис.

Он также подчеркнул, что сельские дороги и другая инфраструктура содержатся на деньги горожан. "Я вместе с другими налогоплательщиками содержу село. И так происходит не только в Латвии, но и в Швеции, Германии и других странах", - указал банкир.

Такая интерпретация категорически не устраивает председателя думы Циблской волости Юриса Домбровскиса, который не чувствует себя должным ни Рунгайнису, ни другим рижанам.

"Рунгайнис – банкир, который сидит в Риге и, скорее всего, никогда не был в приграничье, поэтому у него нет никакого представления, что здесь происходит", - указал Домбровскис, добавив, что обязанностью государства является заботиться не только о развитии Риги и больших городов, но и отдаленных округов.

"Мы не настолько большое государство, как Россия, что не можем привести в порядок свою территорию, нам надо пробовать привести в порядок всю нашу землю. Надо вкладывать также средства в приграничные территории, чтобы вся Латвия была обжита. В противном случае, чего мы добьемся: все переселятся в девять городов, а остальную территорию заселят олени и другие лесные звери?", - вопрошает Домбровскис.

Рунгайнис на это возражает. По его мнению, разговоры о Латвии, как о маленьком государстве являются мифом. "Латвия – большое государство по сравнению с числом проживающих в нем жителей. К примеру, в Нидерландах на треть меньшей территории проживают 17 миллионов человек. Поэтому на нашей территории могут проживать по меньшей мере 20 миллионов, а у нас даже нет 2 миллионов", - указал банкир.

Рунгайнис также указал, что, даже если сбудется сценарий, который рождается у противников ввоза рабочей силы из-за рубежа, что в Латвию прибудет огромное число иммигрантов, то эти путешественники так или иначе разместятся на проживание в городах, а не отправятся осваивать Циблскую волость.

"Если если латыши не научатся жить в городах, то этот народ просто вымрет! Меня обвиняют в том, что распространением таких идей я хочу опустошить село и добиться, что все было бы только в Риге. Но на самом деле к этому привела политика нашего государства: если ничто не изменится, то все на самом деле будет только в Риге!", - считает Рунгайнис.