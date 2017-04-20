На перекрестке у часов Laima начали менять асфальт
С сегодняшнего дня, 20 апреля, начаты работы по замене асфальтового покрытия пешеходного перехода на перекрестке Бульвара Аспазияс и улицы Калькю.
Ремонтные работы будут проводиться и в ночные часы, поэтому возможно повышение уровня шума, предупреждает Департамент сообщения Рижской думы. Работы будут закончены 3 мая.
Департамент сообщения отмечает, что в зоне строительных работ переход для пешеходов будет огорожен и недоступен. Временный пешеходный переход установят по обе стороны строительной площадки. В свою очередь для нужд автотранспорта оставят по одной полосе движения в каждую сторону.
В районе рельсов на перекрестке Бульвара Аспазияс и улицы Калькю будет осуществлена замена брусчатки и проведены асфальтобетонные работы, замену рельсовых конструкций проект не предусматривает.