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Стоимость использования одной ниши в Рижском колумбарии сроком на 20 лет составит 595,04 евро. Это предусматривает приложение к прейскуранту услуг департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.

Одна ниша рассчитана на четыре урны с прахом. Хранить их можно 20 лет с правом продления.

Колумбарий на II Лесном кладбище почти построен, осталось провести работы, для которых нужна теплая погода, например, посадить газон. Всего в колумбарии построено 288 ниш.

Окончательное решение о плате за использование колумбария примет Рижская дума.

В настоящее время в Риге 26 кладбищ, в том числе 20 муниципальных и шесть церковных. Свободные места для захоронений имеются только на двух кладбищах - в Болдерае и Яунциемсе. Кладбища Торнякална, Мартиня и Капсила закрыты, то есть там разрешено помещать только урны с прахом в семейные захоронения. Остальные кладбища закрыты частично - хоронить можно только в уже существующие могилы.

Кладбища в Риге занимают территорию в 450 га, и ежегодно на них хоронят в среднем 7000 человек. В 10% случаев родственники принимают решение о кремации.