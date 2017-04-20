Депутат: еще никогда жители Латвии не жили так хорошо, как сейчас! (4)

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Общество | 20 апреля 2017 года, 18:30

На днях в программе "Preses klubs" на телеканале Rīga TV24 состоялась дискуссия о происходящем в Латвии и в мире между публицистом Отто Озолсом, предпринимательницей и членом правления партии KPV LV Линдой Лиепиней и депутатом Сейма от партии "Единство" Интсом Далдерисом. Высказывания последнего вызвали гневную реакцию жителей Латвии.

В ходе передачи Линда Лиепиня пыталась побудить госчиновников пересмотреть неразумные траты в то время, когда государство не может себе позволить "разбрасывать деньги направо и налево".

Также она указала, что многие люди в Латвии живут в катастрофичных условиях и большое количество пожилых людей встретят столетие Латвии у пустых столов без родных, так как все близкие переселились за пределы Латвии.

"Пожилые люди говорят, что не могут позволить себе купить то, что могли лет 15 назад. Их родные уехали на заработки в Ирландию, Жилье с каждым годом дорожает. Дай, Бог, чтобы эти пожилые женщины не потеряли свое единственное жилье", - отметила Лиепиня, добавив, что "до этого довела народ правящая коалиция".

После такого эмоционального высказывания Интс Далдерис был лаконичен: "Простите, но я тоже буду эмоционален и скажу, что так хорошо, как сейчас, жители Латвии еще никогда не жили!", - сказал политик.

Это высказывание вызвало огромный резонанс в социальной сети Facebook. Видеосюжетом поделились за сутки более 5 000 раз, видео просмотрено более 230 000 раз, оставлено около 500 комментариев. Люди выражали свою злость и называли Далдериса лгуном. "Посадить тебя на минимальную зарплату, снять привилегии, тогда посмотрим насколько хорошо будет житься...Ну вот таких мы выбираем, им абсолютно пофиг как живет народ. Неужели такие могут там (в Сейме) оставаться? Скоро выборы в Сейм, наверняка уже чувствуют свой конец. Свинья. ПВС должно проверить 100 свиней Латвии, у них наверняка АЧС, их надо утилизировать", - вот лишь некоторые высказывания пользователей соцсети Facebook.

Комментарии 4
Оккупант43 минуты назад
А он и не врал,он сказал истинную правду!Депутаты с чиновниками у нас действительно сейчас живут лучше чем когда либо!Достаточно посмотреть на их наевшиеся рожи что-бы это понимать!Где еще кроме как не в Латвии,они могут так безнаказанно воровать у народа,по мимо этого врать ему в лицо в наглую,и знать при этом что им за это не чего не будет!Он имел в виду видно именно себе подобных а не тех жителей Латвии,которые привыкли всего добиваться своим умом и горбом,а не сидеть у кого-то всю жизнь на шее!
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Parom37 минут назад
Перед зданием исландского парламента ,надпись: «если правительство нарушает права людей, восстание - их священное право и обязанность»
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Они и мы35 минут назад
Это настолько нужно оторваться от реальности и погрузиться в какой-то другой мирок, чтобы говорить подобную чушь.

Конечно же, безответственные и бездельные депутаты, друзья Далдериса, живут хорошо.
На хорошей зарплате, с хорошими льготами в хороших жилищных условиях...

Сытый и жирный голодного и нищего НЕ РАЗУМЕЕТ, и разуметь не хочет!
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