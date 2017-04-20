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Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие в дальнейшем выплату пособий беженца только лицам, у которых нет достаточных средств.

Частично поддержав предложение депутата Яниса Домбравы (VL!-TB/LNNK), Сейм постановил, что, если у беженца или обладателя альтернативного статуса нет достаточных средств, он будет иметь право на получение единовременной финансовой помощи и пособия на покрытие расходов на содержание.

Пособие не будет выплачиваться за период, когда лицо не выполняло обязанности безработного или ищущего работу.

Единовременное пособие будет равноценно двухмесячному пособию на содержание, однако общий размер пособия, доступного беженцам и обладателям альтернативного статуса, не изменится, так как продолжительность выплаты пособия на покрытие расходов на содержание сократится, сообщили в пресс-службе Сейма.

Новый порядок практически означает, что в первый месяц лицо, которому присвоен статус беженца или альтернативный статус, сможет получать финансовую помощь в размере двухмесячного пособия, чтобы начать самостоятельную жизнь за пределами центра размещения ищущих убежища.

Пособие, покрывающее расходы на содержание, для совершеннолетнего лица составляет 139 евро, для каждого следующего члена семьи - 97 евро, для несовершеннолетнего лица без сопровождения - 97 евро.

Общая программа финансирования пособий не изменится, так как будет сокращен срок выплаты пособия. Беженцам оно будет выплачиваться в течение десяти месяцев вместо прежних 12, обладателям альтернативного статуса - семи вместо нынешних девяти.

Начисление и выплату единовременной финансовой помощи обеспечит Управление по делам гражданства и миграции, пособия на покрытие расходов на содержание - Госагентство соцстрахования.

Новый порядок вступит в силу 1 июня.