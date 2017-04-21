Тысяча солдат НАТО прибыла в Эстонию (5)

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Общество | 21 апреля 2017 года, 07:21

В эстонском городке Тапа в сотне километров от российской границы в четверг торжественно отметили прибытие британского батальона на местную базу эстонской армии.

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800 британских и 200 французских военнослужащих размещены в Тапа в рамках укрепления "российского" фланга НАТО. Это один из четырёх батальонов союзников, размещённых в странах Балтии и Польше.

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В речах на церемонии и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, и министры обороны Эстонии и Британии Маргус Цахкна и Майкл Фэллон говорили, что появление британского и других батальонов на территории восточноевропейских членов НАТО послужит укреплению чувства единства внутри альянса и его безопасности.

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"Это самое большое за многие годы британское подразделение, размещённое в Восточной Европе, и его отправка демонстрирует, что мы верны НАТО - мы возглавляем подразделение здесь, в Эстонии, - сказал Би-би-си Майкл Фэллон. - А кроме того, это показывает, что, хоть мы и выходим из Евросоюза, мы продолжаем заботиться о безопасности на европейском континенте".

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил на пресс-конференции после церемонии и парада, что решение о размещении четырёх батальонов на восточном фланге альянс принял "в результате агрессивных действий России на Украине".

По замыслу руководства НАТО и стран Балтии, четыре батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, не представляя из себя большой военной силы, тем не менее должны защитить, например, от вооружённых конфликтов с участием военных без знаков отличия.

Источник: BBC Russian
Комментарии 5
Крик45 минут назад
А для чего прибыли эти бездомные в Эстонию??? Русский Вася вам не эстонский Тулли Мулли, как только речку пересечёте, так зубов и не будет, это мягко сказанно.
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9759 минут назад
Вот и закончилась спокойная жизнь Эстонцев!
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вова1 час назад
Колоритный Президент у эстонцев, завидую.
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