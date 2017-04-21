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В Рижском зоопарке будет построен центр образования об окружающей среде, затраты на который составят 1,55 млн евро, информирует официальный портал Рижской думы riga.lv.

Центр планируется построить до 2021 года. Финансирование строительства из Фонда сплочения составит 1 036 450 евро, Рижское самоуправление выделит 480 225 евро, а сам зоопарк - 33 325 евро.

Планируется, что центр будет расположен на месте построенного в 1920 году вольера для обезьян, который больше не используется, так как не соответствует современным требованиям. Здесь будет возведено многофункциональное здание с частично трансформируемыми стенами, в котором будут четыре помещения для занятий и мобильный выставочный зал.

Образовательные программы зоопарка пользуются большой популярностью, но имеющийся в настоящее время учебный класс не может удовлетворить спрос, а также не доступен для людей с особыми потребностями, так как находится в подвальном этаже.

Ежегодно отдел образования и информации зоопарка проводит примерно 350 занятий для школьников и студентов, предлагая 17 тем более 6000 участникам. Зоопарк также предлагает обучение учителям биологии и сотрудникам учреждений по охране.