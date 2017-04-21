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Из общих посевов озимых в этом году вымерзло 3-5%, и это очень небольшой показатель, рассказал руководитель общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.

По его словам, в отдельных хозяйствах могло погибнуть до 10% озимых, но в целом ситуация с посевами зерновых в Латвии оценивается как хорошая.

Лаздиньш отметил, что посевы перезимовали лучше, чем свидетельствовали первоначальные прогнозы.

"Перенесли зиму даже те посевы, которые теоретически не должны были перезимовать. Это свидетельствует о том, что изменения климата происходят и в Латвии", - сказал руководитель общества.

Зерновые хозяйства полны оптимизма и надеются на благоприятную погоду, которая компенсирует неблагоприятные условия во время сева озимых осенью.