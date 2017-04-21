"Крестьянский сейм": в этом году вымерзло всего 3-5% озимых (1)
Общество | 21 апреля 2017 года, 08:01
Из общих посевов озимых в этом году вымерзло 3-5%, и это очень небольшой показатель, рассказал руководитель общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.
По его словам, в отдельных хозяйствах могло погибнуть до 10% озимых, но в целом ситуация с посевами зерновых в Латвии оценивается как хорошая.
Лаздиньш отметил, что посевы перезимовали лучше, чем свидетельствовали первоначальные прогнозы.
"Перенесли зиму даже те посевы, которые теоретически не должны были перезимовать. Это свидетельствует о том, что изменения климата происходят и в Латвии", - сказал руководитель общества.
Зерновые хозяйства полны оптимизма и надеются на благоприятную погоду, которая компенсирует неблагоприятные условия во время сева озимых осенью.
Это Путин виноват. Срочно ввести новейшие санкции!!
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