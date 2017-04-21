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Сегодня, 21 апреля, утром на значительной части территории Латвии наблюдаются осадки, в том числе во многих местах идет снег и метет метель, сообщают синоптики.

Во многих регионах Видземе образовался небольшой снежный покров, метель начинается и в Латгале. На дорогах местами возможно обледенение.

В западных и центральных регионах Латвии идет дождь. Температура воздуха составляет +2..+5 градусов, на востоке страны -1..+1 градус.

В Риге облачно, идет небольшой дождь, температура воздуха составляет +3..+4 градуса.