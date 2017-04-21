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Сегодня, в 10.00 председатель Рижской думы Нил Ушаков и заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс посадят дубы во время субботника в Бикерниекском лесу.

Предприятие Rīgas meži в ходе уборки Бикерниекского леса в этом году проводит санитарную вырубку деревьев между улицами Лиелвардес, Бикерниеку и Стигу. Вырубаются сухие, больные и отстающие в развитии деревья, лес прореживается, освобождая таким образом место для роста здоровых деревьев.

Также будут полностью вырублены переросшие тополя на обоих сторонах улицы Иерикю, у остановки общественного транспорта "Стационар "Бикерниеки"". И как раз, на месте вырубленных тополей посадят красные дубы – декоративные деревья с густой шатровидной кроной.

Родиной красного дуба является Северная Америка, где он, в основном и растет, однако латвийский климат также подходит для него. В наших климатических условиях он может вырасти до 25 метров. Осенью листья дуба становятся красными.

Приведение в порядок Бикерниекского леса началась четыре года назад. На территориях, которые уже облагорожены, вдоль прогулочных дорожек проводится ежегодная уборка подлеска в целях создания благоустроенной среды для занятий спортом и прогулок.