В Латвии будут строить деревянные многоэтажки (6)

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Общество | 21 апреля 2017 года, 09:40

Первые многоэтажные деревянные здания, скорее всего, появятся в Валмиере, сообщает Latvijas Avīze.

Древесина становится все более популярным материалом в строительстве, пишет издание. В европейских странах и в мире для строительства также все чаще используется дерево. В рамках "Недели строительства 2017" состоялся форум деревянной застройки, который стал маленьким праздником для деревообрабатывающей промышленности, строителей и архитекторов, потому что в Латвии наконец постепенно начинают разрешать строительство многоэтажных деревянных зданий.

Кабинет министров внес соответствующие изменения в строительные нормативы.

В дальнейшем в Латвии будет разрешено строить деревянные постройки высотой до 18 метров (ранее до 8 метров) и до шести этажей (ранее до трех этажей) - жилые и общественные здания, например, отели, гостевые дома, офисы и административные здания. Изменения в правилах Кабинета министров вступят в силу уже с 1 мая этого года.

Комментарии 6
eiroskeptiki.lv22 минуты назад
А можно поинтересоваться, из чего? Леса уже насквозь все светятся.
Заранее страшно от этой идеи. За лес.
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алекс19 минут назад
Избушка на курьих ножках тоже уже многоэтажка.Так что ничего нового.Только уже 21 век на дворе.Но не в Латвии.
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Ъ12 минут назад
Даже Межапарк вовсю выпиливается из-за того что решили построить новую дорогу к эстраде чтобы плясунов подвозить на автобусах,а ещё планируется виадук Виестура-Твайка,вот там вообще очень много леса выпилят.
А вообще какой смысл строить деревянные дома выше двух этажей,тем более в Валмиере?
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