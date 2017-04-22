Как выжить?: в Латвии за час работы платят 70 центов (3)

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Общество | 22 апреля 2017 года, 12:42

70 центов, в других местах 80 или 90 центов - такую "большую" оплату обещают работодатели за работу охранником, которых обзвонил искатель работы Роландс, сообщает телепрограмма Bez Tabu.

Представительница Государственной трудовой инспекции указала, что это явное нарушение, так как минимальная оплата труда в месяц за полный рабочий день составляет 380 евро, а минимальная почасовая ставка немного отличается (это зависит от рабочих дней в месяц), например, в апреле почасовая ставка была 2 евро 30 центов.

Также и программа Bez Tabu ссылается на одно объявление о работе - за 24-часовое дежурство, во время которого нельзя спасть, но предстоит ответственная работа - дежурство на строительном объекте, предлагают только 1 евро за час, такая же оплата предлагается уборщицам.

Представительница трудовой инспекции информирует, что если потенциальному работнику предлагается плата ниже минимальной зарплаты, то работодатель может быть оштрафован на сумму от 850 до 7100 евро, однако поймать на таком нарушении работодателей, как правило, очень сложно.

Дело в том, что когда инспекторы со своими опознавательными значками прибывают на место, работодатели сбегают, а после этого оформленные протоколы оспаривают.

Как сообщал портал Mixnews, средняя нетто-зарплата среднестатистического учителя в Латвии соразмерна со средней заработной платой на руки охранника. Об этом в эфире радио Baltkom заявил руководитель компании CV-Online в Латвии Айвис Бродиньш.

"Естественно, самые маленькие зарплаты в секторе образования. Учитель в среднем получает 410-600 евро на руки. Для сравнения: охранник в Латвии в среднем получает 400-500 евро. То есть, нетто-зарплата среднестатистического учителя близка к тому, что зарабатывает охранник. Кассир в магазине получает 370-460 евро", - сообщил Бродиньш.

Источник: nra.lv
Комментарии 3
Насмешили24 минуты назад
Один евро в час при 7-часовом графике, или 1.07 за тонну(грузчикам) не хотите?
Столько контролирующих организаций,с раздутым штатом и зарплатами, и никакого толку.
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выборщик13 минуты назад
Да что вы такое говорите? Это попытка оклеветать Латвию.Я уже сколько раз видел статьи наших служб статистики и зарубежных исследователей с официальной данными,где говорят о других цифрах. Вот недавно была статья,что в Латвии платят 7,5 евро в час, согласно данным Eurostat

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@@@@15 минут назад
не понимаю какие трудности-в СГД всё узнаёшь про фирму- что охраняю, сколько числится работников, сколько платят налоги, какую зарплату перечисляют- все данные можно получить из одной госструктуры в другой ну от силы за два часа. В день один работник СГД может опознать до 10 уличенных фирм, а работников как мы знаем там тысяч 5. Но нет желания, и скорее всего у власти знать такие вещи и их пресекать
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