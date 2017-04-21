Общество |

Суббота, день Большого субботника, будет в Латвии ветреной и пасмурной, прогнозируют синоптики.

Временами ожидаются дожди, ливни, град и снег, местами возможна гроза. Между облаков проглянет солнце.

Скорость западного ветра порывами увеличится до 14-19 метров в секунду. Температура ночью составит +1..+4 градуса, днем повысится до +4..+8 градусов.

В Риге также временами ожидаются осадки, ночью сильные. Скорость ветра до 17 метров в секунду, температура воздуха днем +6..+7 градусов.

Стоит напомнить, что дождливая и промозглая погода выдалась в день Большого субботника 27 апреля в 2013 году. Но это не помешало латвийцам выйти на улицу и убрать окрестности от скопившегося за зиму мусора.

Традиция Большого субботника была начата в Латвии в 2008 году, когда в нем приняли участие 50 тысяч латвийцев.