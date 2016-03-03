В то время, как общество шокировано вскрытыми нарушениями в детдоме Елгавы, чиновники на ситуацию реагируют медленно, сообщает Латвийское телевидение.

Как сообщалось, в органы по защите прав детей поступило семь заявлений о различных нарушениях в Елгавском детдоме, и начато расследование, на время которого от должностей отстранены три воспитательницы.

Теперь стало известно, что несколько заявлений, в которых были описаны шокирующие случаи эмоционального насилия над детьми, отозваны.

Латвийский правозащитник Юрис Янсонс допускает, что на детей было оказано определенное давление с тем, чтобы заявления на педагогический персонал об эмоциональной и физической насилии в отношении детей были отозваны.

"Мы не знаем, какое давление было оказано на детей в тот момент, когда была инициирована проверка. По словам латвийского правозащитника Юриса Янсонса, должностные лица проявляют сдержанную реакцию на случаи проявления насилия в отношении детей в учреждениях социальной опеки, опасаясь за свои кресла.

"Руководитель отдельных самоуправлений продолжают проявлять нигилистическое отношение в вопросах защиты прав детей, вместо этого они защищают свои институции и своих работников", - сказал Янсонс.

Напомним, как сообщил в интервью радио Baltkom мэр Елгавы Андрис Равиньш, одна из трех отстраненных воспитательниц детдома в Елгаве восстановлена на работе, в отношении двух других воспитательниц продолжается проверка. Кроме того, Равиньш считает, что приближение выборов в данном случае дало о себе знать. "Я думаю, что это немножко предвыборная компания, чем естественные большие проблемы", - сказал мэр города.

Как сообщалось, в органы по защите прав детей поступило семь заявлений о различных нарушениях в Елгавском детдоме, и начато расследование, на время которого от должностей отстранены три воспитательницы, сообщает Латвийское радио.

Из заявлений следует, что персонал проявлял насилие по отношению к детям - их дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли, в том числе в присутствии посторонних.

Елгавский детдом также придерживается практики отправлять непослушных детей в психоневрологические больницы. Детей отправляют и в отдаленные интернаты, в основном в Латгале. Как подчеркнули на Латвийском радио, учреждение, избавляясь таким образом от детей, продолжает получать средства на их содержание.

В интервью Латвийскому радио председатель комиссии Сейма по социальным делам Айя Барча отрицала, что нарушения в Елгавском детдоме отражают систему в целом. Скорее, это результат ошибок руководства учреждения, которые могут быть связаны с усталостью от тяжелой работы.