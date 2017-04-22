Общество |

22 апреля с 9:00 до 15:00 пройдет одновременно по всей Латвии Большой субботник. В этом году объявлено 1160 объектов проведения уборки по всей стране. Приглашаются все, кто заинтересован сделать свой город, улицу, двор чище и еще красивее.

Место проведения субботника можно узнать у координатора Большого субботника в самоуправлении или на сайте talkas.lv .

В субботнике примут участие также руководители государства, политики, общественные и культурные деятели. Так в 9 часов утра в Большом субботнике в Кокмуйжском парке в Коцени примет участие президент Латвии Раймонд Вейонис. А премьер Марис Кучинскис отправился в Валмиеру, где вышел на уборку территории уже в 8 часов.

В субботнике принимают участие также руководители городов, волостей, краев.

Портал Riga.lv подготовил инструкцию Большого субботника: куда идти, что брать с собой.

Итак, мешки для мусора Большого субботника в этом году белого цвета, и участники субботника смогут их получить бесплатно 22 апреля в официальных местах проведения уборки. Мусор нужно складывать только в эти мешки. Дополнительная информация о мешках доступна у координатора конкретного места.

За сбор мешков с мусором отвественно самоупралвение, в котором проходит субботник. Заполненные мешки нужно оставлять только в зарегистрированных местах субботника. В случае неясностей нужно обращаться к координатору.

Если во время уборки вы заметили использованные шприцы, бутылки с химической или неясного происхождения жидкостью, а также другие опасные отходы – их трогать нельзя. О таких предметах нужно сообщить ответственной персоне. Если же вы обнаружили умершее животное – не прикасайтесь к нему, а сообщите в самоуправление. А если увидели более двух раненых или умерших животных, сообщите по номеру 112.

Во время уборки необходимо обязательно использовать перчатки. Лучше надеть длинные брюки, майку или куртку с длинными рукавами, закрытую обувь на толстой и прочной подошве, чтобы не поранить ноги. На голову – шарф или шапку.

Во время Большого субботника призывают не только собирать мусор, но и делать другие добрые дела – сажать деревья, создавать клумбы, благоустраивать дворы, делать скворечники, восстанавливать заборы, скамейки, мостики.

Как в интервью радио Baltkom рассказала руководитель проекта "Большая Толока" Вита Яунземе, подано более 2000 заявок.

"Если Вы зайдете на сайт talkas.lv, там есть карта Латвии, на которой видны все уже зарегистрированные адреса и места уборок. Там, как раз, можно найти и место, куда вы можете отправиться на уборку. В этих точках мы выдадим мешки, куда собирать мусор, а также организуем машину, которая потом его вывезет. Есть и такие точки на карте, где необходима ни уборка, а работы по благоустройству территории. Призываем обратить внимание на то, какой необходим реквизит для участия в "Большой Толоке", это могут быть грабли или, например, перчатки. Но главное, о чем мы сейчас все думаем – это, чтобы в субботу была хорошая погода", - сказала Яунземе.

Как сообщается, в субботу и воскресенье на большей территории страны ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег, местами возможна гроза. Между облаков проглянет солнце.

Скорость западного ветра порывами увеличится до 14-19 метров в секунду. Температура ночью составит +1..+4 градуса, днем повысится до +4..+8 градусов.

В Риге также временами ожидаются осадки, ночью сильные. Скорость ветра до 17 метров в секунду, температура воздуха днем +6..+7 градусов.