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Несколько тысяч работников компании Latvijas dzelzceļš (LDz) и в этом году привели в порядок несколько территорий еще до официального дня Большой субботника, чтобы сегодня вместе с другими жителями могли убирать другие места в Латвии.

Железная дорога является одним из дружественных среде видов общественного и грузового транспорта, однако сотрудники предприятия уже годами участвуют в кампаниях по уборке прилегающих к железнодорожному полотну территорий.

В ходе ежегодных субботников работники LDz не только убирают свою территорию, но и делают ее более красивой и озелененной, высаживают деревья, кусты или цветы.

В апреле – так называемом месяце чистоты, сотрудники Latvijas Dzelzceļš не только занимаются уборкой территорий, но и отправляются на помощь другим. Уже третий год подряд железнодорожники проводят субботник на территории Детской клинической университетской больницы. ВДоме для родителей на территории медицинского учреждения работники LDz помогли вымыть окна, полы, вычистить лампы.

Во время субботника работники LDz озеленили станцию Шкиротава, высадив там яблоневые деревья, высадив клумбу многолетних цветов, а также посеяв траву. На станции Доле был обстрижен кустарник, убрано железнодорожное полотно.

LDz заботится также не только об озеленении станции, но и о принадлежащих компании административных зданиях, высаживая вокруг них кусты.

"Толока достигла своей изначальной цели, так как мы не только чистим, но и занимаемся озеленением, высаживанием деревьев, кустов и цветов. А субботники, проводимые в течение года, стали отличной возможностью активного проведения времени вместе с коллегами. Я рад, что у нас такой

Добавим, Большой субботник по всей Латвии в этом году проходит 22 апреля. Жители Латвии заявили для проведения Большого субботника более 1700 мест.