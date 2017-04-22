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Вентспилсский фонтан Фрегат «Валзивс» завоевал золотую медаль на международном конкурсе в Италии A`DESIGN AWARD в номинации Ландшафт и Садовый дизайн.

Настолько высокую оценку на мировом уровне какой-либо вентспилсский архитектурный объект получает впервые.

За короткое время фонтан Фрегат Валзивс заработал высшую оценку и на нескольких конкурсах латвийского масштаба: приз инноваций технологий и дизайна на конкурсе Приз латвийского строительства 2016, 1-е место на смотре Лучшее строение в Латвии 2016-го года в номинации Ландшафт, Приз года Латвийского союза дизайнеров в категории Дизайн окружающей среды и приз года в подкатегории Объекты благоустройства окружающей среды категории Дизайн окружающей среды.

Напомним, что фонтан Фрегат «Валзивс» и благоустройство площади Лиелайс созданы по проекту немецкого архитектора Дэвида Кука совместно с руководителем стройпроекта Юрисом Погой, руководителем разработки технологий фонтана Гинтом Яудземом и авторами концепции зеленых насаждений Линдой Залей, Илзе Рукшане и Мадарой Лездиней.

Источник: ventasbalss.lv_Фото: Айвар Кестерис_