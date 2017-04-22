Общество |

В субботу утром в основном на востоке страны идет дождь, град и снег, местами кратковременные ливни и метель, но снежный покров не образуется, свидетельствуют данные синоптиков. В Курземе будет солнечно, на остальной территории будет переменная облачность.

Ночью и рано утром осадки были также на западе страны и в центральной ее части.

В свою очередь в пятницу вечером в восточной части Латвии были зарегистрированы четыре разряда молнии.

В субботу утром, начиная с запада, облачность уменьшится. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +8.

Усилится западный, северо-западный ветер, скорость его в порывах составит до 11-16 метров в секунду. Такой силы ветер может ломать кусты и ветки деревьев.

С утра в Риге также ожидается переменная облачность. Будет дуть северо-западный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит +3 градуса, в течение дня потеплеет до +7.

Далее циклон постепенно будет смещаться в стороны России. Атмосферное давление в Латвии понизится до 742-745 миллиметров ртутного столба, немного выше давление обещает быть в Курземе.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в пятницу в +6 градусов была зарегистрирована в Резекне, где было +6 градусов до +12 в Мерсрагсе и Елгаве.

Тогда как в Европе - на Кипре и в Испании было +29...+30 градусов. Самая холодная ночь на субботу выдалась на севере Скандинавии -18 градусов.