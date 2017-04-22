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16 апреля, около 22:00, Рижская муниципальная полиция получила вызов в Ильгюциемс, где маленький ребенок более двух часов находился без присмотра родителей.

Прибывших на место полицейских встретила молодая девушка, которая рассказала, что встретилась с подругами в соседнем доме. Во время разговора они заметили, что из окна третьего этажа соседнего дома высунулся малыш. Они подождали 15 минут, но малыш никто так и не снял.

Девушка вместе с подругами отправилась в квартиру, в которой находился малыш. Двери были открыты, в квартире никого, кроме двухлетнего мальчика не было. Девушки ждали три часа, но никто не пришел, и тогда они решили вызвать полицию.

С целью убедиться, что с ребенком все в порядке, на место вызвали Службу неотложной медицинской помощи, сотрудники которой осмотрели ребенка и не сочли необходимым его госпитализировать.

Полицейские отправились опрашивать соседей, но никто не знал, как связаться с родителями. Все лишь говорили, что в квартире часто скандалят. Через время к полицейским обратилась знакомая родителей, которая до них смогла дозвониться.

Вскоре пришел отец мальчика, который рассказал, что днем ранее у него гостила бывшая жена с их общим ребенком. Она решила остаться ночевать, и утром, когда он уходил на работу, женщина с ребенком была дома.

Через время явилась и мать, которая рассказала, что попросила свою сестру присмотреть ща ребенком, так как уходила на собеседование. Молодая мама призналась, что у ее сестры проблемы с алкоголем и постоянным местом жительства, но ее безответственность не приводила к угрозе жизни и здоровью племянника. Почему сестра оставила ее сына одного, женщина не знала. Дозвониться до безответственной родственницы не удалось.

Ничто не свидетельствовало о том, что родители этого малыша употребляли алкоголь или другие одурманивающие вещества. Женщину с ребенком доставили домой, где были благоприятные для ребенка условия. Молодой маме посоветовали тщательнее выбирать нянек для своего ребенка.

О случившемся проинформирован отдел профилактики детских правонарушений РМП.