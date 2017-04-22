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В Риге на Ивановском кладбище похоронен писатель и журналист Александр Гаррос, который скончался 6 апреля 2017 года после продолжительной борьбы с раком. Проститься с Александром пришли друзья, коллеги, знакомые и почитатели его таланта.

Александру Гарросу был 41 год. О том, что он болен раком, стало известно в сентябре 2015 года. Последние месяцы он вместе с супругой Анной Старобинец и двумя детьми находился в Израиле, где проходил лечение.

Гаррос родился в Белоруссии. Он учился на филологическом факультете Латвийского университета, а также на журналистском факультете МГУ. Жил в Тарту и Риге, в 2006 году переехал в Москву.

Александр Гаррос работал в журналах "Эксперт" и "Вокруг света". Совместно с Алексеем Евдокимовым он написал четыре романа: "Голово)ломка", "Серая слизь", "Фактор фуры", "Чучхе". В 2003 году Гаррос стал лауреатом премии "Национальный бестселлер".

Компания Mix Media Group выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра.